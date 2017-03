Fondi del caffè come fertilizzante per le piante

I FONDI DEL CAFFE’ PER CONCIMARE LE PIANTE

Se siete alla ricerca di un fertilizzante naturale ed economico, i fondi del caffè sono quello che fa per voi. Contengono infatti molte sostanze nutritive importanti per la crescita e buona salute delle piante. Sono ricchi di minerali, come calcio, magnesio, azoto, potassio, etc. Non possono ovviamente sostituire una concimazione specifica e mirata, ma hanno tante proprietà. Sono ad esempio il fertilizzante ideale per le piante che amano terreni acidi.

COME UTILIZZARE I FONDI DEL CAFFE’

Ortensie, azalee, camelie sono solo alcune delle piante per cui i fondi del caffè si rivelano concime ideale. Basta spargerne un poco nel terriccio vicino alla base della pianta. Grazie alle sue proprietà alcalinizzanti, inoltre, il caffè riduce il pH del terreno. Una piccola curiosità sulle ortensie: i fondi del caffè sparsi nel terriccio renderanno i suoi fiori di un colore blu brillante.

CONCIME LIQUIDO A BASE DI FONDI DEL CAFFE’

Oltre ad essere utilizzati al naturale nel terriccio, i fondi di caffè possono anche essere impiegati per creare un concime liquido. Basterà metterli in infusione nell’acqua. La giusta proporzione è di due tazze di fondi per ogni secchio d’acqua. Quest’acqua arricchita, utilizzata per irrigare il terreno, nutrirà le foglie rendendole verdi brillanti.

FONDI DEL CAFFE’. UN PESTICIDA NATURALE

Un’ulteriore proprietà del caffè che vogliamo segnalarvi è la sua qualità repellente. Spargendo il fondo intorno alle piante, infatti, lumache, insetti e piccoli animaletti tenderanno a stare lontani. E’ dunque un ottimo pesticida naturale, ideale per le coltivazioni biologiche. Economico ed efficace, può essere utilizzato al posto di insetticidi ed altri prodotti chimici inquinanti e dannosi. Nocivi per l’ambiente e per l’uomo. Per proteggere le nostre piante in maniera sicura si può fare un cerchio di polvere caffè tutto attorno alla pianta stessa. Sarà una vera e propria barriera difficile da superare per i piccoli insetti striscianti. Vita dura per vermi e lumache!