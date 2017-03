L’olio di cocco in cinque utilizzi poco noti

Vi abbiamo spesso parlato delle meraviglie del burro di cocco, o olio di cocco. Si tratta della stessa sostanza, che da fredda ha una consistenza burrosa, come cera, e appena si scalda (anche semplicemente tenendola tra le dita) diventa oleosa. Ottimo in cucina – anche se in passato spesso demonizzato, eccellente per le proprietà legate ai trattamenti di bellezza, l’olio di cocco nutre pelle, capelli e unghie come pochi elementi naturali sanno fare. Man mano che il suo utilizzo si diffonde, si scoprono sempre più modi di beneficiarne. Ecco 5 usi poco noti di questa sostanza che una giornalista del Business Insider elenca. Con un unico neo: lo definisce economico, ma, almeno in Italia, non è un aggettivo che si associa facilmente all’olio di cocco.

L’olio di cocco come rimedio universale

Struccante. L’olio di cocco è un eccezionale struccante. Basta spalmarlo sulla pelle con un dischetto di cotone, o una spugnetta cosmetica, e il make-up si scioglie. Questa è una proprietà che hanno anche altri oli, come l’olio d’oliva e l’olio di mandorle dolci. Oltre a struccare questi oli vegetali lasciano la pelle morbidissima, tanto da non necessitare risciacquo o altri prodotti idratanti.

Crema depilatoria. Non rimuove i peli, ma è un’ottima crema depilatoria per chi usa la lametta. L’olio di cocco infatti rende la pelle morbida e allo stesso tempo allevia eventuali irritazioni grazie alle sue virtù lenitive.

Anti-acne e punture. L’olio di cocco ha proprietà antibatteriche conclamate. Ecco che, sempre secondo il Business Insider, si rivela utile per combattere l’acne o inaspettati brufoletti. Anche nel caso di punture di insetti è in grado di lenire bruciore e prurito, oltre che renderle innocue in poco tempo.

Pet-friendly. Già, non solo la bellezza umana, ma anche il benessere animale. L’olio di cocco è un ottimo rimedio naturale per dermatiti, irritazioni, ferite che gli amici a quattro zampe possono manifestare. Inoltre non essendo tossico da mangiare nell’eventualità in cui lo lecchino non vi sarà alcun problema.

Bellezza dei… mobili. Come un cosmetico per la casa, l’olio di cocco si rivela eccezionale per far tornare a splendere gli oggetti in metallo, i mobili in legno, e le superfici in pelle. Basta spalmarlo con un panno et voilà, tutto torna lucido come appena comprato.