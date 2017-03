Backpack e zaini: mai stati così glamour

La primavera porta con sé i primi, luccicanti bagliori delle villeggiature. Si comincia a programmare il viaggio o la vacanza. Si organizzano weekend fuori porta o alla scoperta delle città d’arte. Che siate viaggiatrici avventurose o esploratrici urbane, l’accessorio che non può mancare è il backpack, lo zainetto. Lungi dall’essere un elemento dai connotati adolescenziali, oggi lo zaino sfila in passerella e si porta con qualsiasi outfit, dal più elegante al più urban. Ecco due esempi di collezioni di zaini innovativi e di tendenza.

Backpack Eastpack ‘Inspired by the world of’

Continua l’avventura di Eastpack ‘Inspired by the world of’ che dal 2015 crea collezioni speciali in collaborazione con nomi eccellenti del design. Ora è il momento di Paul & Joe Voyageur, che assieme a Eastpack ha realizzato una collezione fresca e contemporanea che ha per tema principale il viaggio. ‘Inspired By The World Of’ Eastpak x Paul & Joe Voyageur è una selezione di valigie, borse, backpack e accessori resistenti e funzionali, perfette per l’esploratore urbano. Due fantasie, una stampa camouflage e una con farfalle. La prima, ispirata ai viaggi in Malesia della designer Sophie Méchaly, è di forte impatto, sui toni del kaki. La seconda, più giocosa e delicata, porta il design delle farfalle rosa su sfondo oliva. In particolare lo zaino Wyoming, robusto e capiente, è stato declinato nel design raffinato della collezione. Diventando un accompagnatore glam ma anche iper-funzionale, adatto ad ogni contesto.

289 by Saragiunti, backpack di tendenza

Anche da 289 by Saragiunti (la linea ‘giovane’ di Saragiunti) è arrivata la primavera estate 2017. E ha portato con sé gli zaini perfetti per viaggi ed escursioni, ma anche per affrontare la giornata cittadina al meglio. Mixando sapientemente comfort, tecnologia e stile. I nuovi backpack Alizee e Jacque sono protagonisti della primavera. Entrambi i modelli racchiudono l’applicazione 289 Bag e la tecnologia bluetooth per collegare lo smartphone allo zaino e segnalare le notifiche attraverso la vibrazione. Jacque, nelle versioni Fan e Monogram, è in PVC goffrato e arricchito da dettagli e manici in pelle. Presenta una tasca interna per smartphone e un comodo scomparto porta documenti. Alizee si propone nelle colorazioni black e ice, e presenta una pratica chiusura superiore con calamita e una fodera interna logata in cotone. Spalline regolabili e dettagli sono in pelle.