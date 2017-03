Caduta dei capelli: trucchi per una chioma da star

A minare la bellezza di ogni donna, ma anche quella degli uomini, è un incubo chiamato caduta dei capelli. Le cause possono essere tante. Stress in primis. Quando la chioma sembra essere sempre meno folta, è bene correre ai ripari. Esistono infatti piccoli escamotage che permettono di far apparire la capigliatura più folta.

Caduta dei capelli: escamotage per una chioma da star

Perdere i capelli può capitare a chiunque. Per rincuorarsi basta prendere ad esempio dive come Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow e ancora Kate Moss, donne dall’indiscusso fascino che, in realtà, non sono proprio note per avere una chioma folta ma, sicuramente, hanno imparato a valorizzarsi. La soluzione per chi, come loro, vorrebbe un maggiore volume è nel taglio. Ma anche nella piega.

Via libera alla frangia

Interessanti, a tale proposito, i consigli proposti dalla nota rivista Donna Moderna che aiutano le donne a capire come pettinarsi se si hanno pochi capelli. In primis, per mascherare il problema del diradamento, sarebbe bene evitare di portare i capelli lisci e lunghi. Meglio puntare su scalature e tagli sfilati. Via libera alla frangia. Ebbene sì, è un ottimo rimedio per far apparire la capigliatura più corposa. Attenzione però a non strafare. C’è frangia e frangia. Sarebbe bene puntare su quella tagliata a tendina, in perfetto stile Brigitte Bardot. Facile da portare, soprattutto per chi ha paura di osare perché, a differenza della classica frangia piena, è aperta in mezzo e sfilata sui lati.

Taglio: no al lungo. Meglio corto o medio

Come riporta il sito di Jean Louis David, la frangia è perfetta se abbinata a tagli strutturati come il caschetto dritto retrò o quello scalato: fa sembrare la capigliatura più folta. Che dire poi dello styling? Sarebbe bene mettere da parte la piastra. Meglio prendere un’altra strada. Sì ai capelli mossi. Le onde, infatti, regalano effetti ottici in grado di sorprendere. Proprio così: creando movimento sembrerà di avere più capelli.

Acconciature. Sì alla cotonatura

Stesso discorso vale per la cotonatura. Una tecnica retrò che non delude mai in quanto regala volume contribuendo, allo stesso tempo, a rendere affascinanti le acconciature come una coda o uno chignon.