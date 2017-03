Cambio scarpe: come riporle al cambio di stagione

IL CAMBIO SCARPE DELLA PRIMAVERA ESTATE

Ogni donna attenta al proprio stile sa bene che il cambio di stagione include anche il cambio scarpe. Non solo abiti e soprabiti, intimo e accessori invernali vanno riposti, ma anche le calzature. E al pari dei vestiti, è consigliabile effettuare questa operazione con la massima cura. Ordine, precisione ed organizzazione. In tal modo non rischieremo di danneggiare i nostri oggetti e sarà semplice e veloce ritrovarli.

CONFEZIONI IN CARTONE PER IL CAMBIO SCARPE

Per prima cosa procuriamoci delle confezioni adatte per riporre le nostre calzature. Che siano un nuovo acquisto o un evergreen del nostro guardaroba, vanno custodite al meglio. Il materiale ideale si rivela il cartone. Dunque, se lo spazio in casa ce lo consente, conservare le scatole originali delle scarpe è sempre una buona idea. Il cartone è traspirante e, a differenza della plastica, proteggerà la calzatura dalla polvere senza rischio di muffe. Le scarpe particolarmente delicate, possono essere anche avvolte in carta velina all’interno della scatola. In alternativa, si possono utilizzare delle dust bag in stoffa o scampoli di tessuto.

COME CONSERVARE AL MEGLIO LE CALZATURE

C’è un altro accorgimento per mantenere al meglio le calzature, da seguire ogni volta che si effettua il cambio scarpe. Prima di riporle nella scatola, occorre pulire con cura suola e tomaia. Procuriamoci poi dei giornali e riempiamo la scarpa con la carta, per mantenere la forma. Per gli stivali, sarà bene usare anche il cilindro in cartone fornito al momento dell’acquisto per non far piegare la gamba. Se non lo possediamo più, possiamo crearne uno fai da te con cartoncino o il rotolo della carta da cucina.

COME METTERE ORDINE NEL CAMBIO SCARPE

Ultimo consiglio riguarda l’ordine di accatastamento delle scatole. Sarebbe bene mettere vicino le scatole contenenti calzature della stessa tipologia (stivali, tronchetti, scarpe sportive, etc.). Per essere sicuri di trovare tutto velocemente, potete scrivere il contenuto al di fuori della scatola. State certi che, seguendo questi consigli, il cambio stagione vi renderà la vita in casa molto più semplice!