Due donne sposate su tre cercano il toy boy per una notte

Le celebrità internazionali hanno dettato una nuova moda: giovane è bello. E se è toy boy è meglio. Peccato che ci sarebbe da vantarsene molto meno se il giovanotto è valido solo per una scappatella quando il marito non è in casa. E quindi “a scadenza”. Senza moralismi, per carità: il problema sono i numeri. Ma andiamo con calma.

Madonna e Demi Moore ne sanno qualcosa in fatto di toy boy…

Le cougar oggi non fanno più scandalo. Stando ai dati rilevati da INSEE oggi rappresentano più del 16% delle coppie. Ma cosa avviene quando la donna è già sposata? Gleeden ha posto questa domanda alla sua community di donne fedifraghe. Per il 68% delle intervistate non c’è dubbio, quindi circa due donne su tre, sotto le coperte è meglio un amante giovane.

E il cliché del maschio di mezz’età diventa anche “rosa”: passati i 50 anni, non solo gli uomini hanno fama di essere attratti solo dalle donne molto più giovani di loro. Ma non solo loro. Per la maggioranza delle 11.000 donne intervistate (41%) un uomo giovane è garanzia di prestazioni sessuali più varie e soddisfacenti.

Al secondo posto tra le ragioni della scelta c’è l’effetto “trofeo”, di cui vantarsi davanti ad amici e ad amiche. Il 29% ha infatti dichiarato di sentirsi più bella e seducente quando al fianco ha un compagno d’avventure più giovane. Mentre per il 16% il riuscire sedurre un uomo più “fresco” è la sfida che fa scattare l’interesse. C’è anche un 11% che dichiara di non sentirsi affatto attratta dai coetanei.

Una precisazione, non scontata: i risultati parlano di “ipotesi di tradimento”, questo non significa che effettivamente il 68% delle donne italiane va a letto con più giovani. Ma che ha dichiarato di farlo, con cognizione di causa o semplicemente ipotizzato, un campione di una comunità che cerca incontri sessuali. Un po’ di differenza c’è. E scusate l’appunto.