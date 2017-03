Lily Collins, la stella del cinema vola alto

Lily Collins è un nome che a molti suonerà familiare. Ebbene sì, il suo cognome non è nuovo perché parliamo di una figlia d’arte: suo padre è il noto musicista britannico Phil Collins. Un rapporto il loro tutt’altro che facile: a rivelarlo è stata la stessa attrice nel libro “Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“.

Lily Collins, la donna prodigio

A 27 anni è già una donna. La vita l’ha messa spesso davanti a grandi ostacoli: prima il divorzio dei genitori, poi la battaglia contro i disturbi alimentari ma anche tanti successi. Lily è un’artista che si è data tanto da fare misurandosi ora con il mondo della recitazione ora con il giornalismo e la moda. Oggi, infatti, è una star affermata e il suo cv è ricco di esperienze tra teatro, cinema e redazioni visto che ha collaborato con riviste di successo come Elle Girl, Teen Vogue e il Los Angeles Times oltre ad aver posato, in qualità di modella, per Glamour.

Dal total black al colore: i suoi look vincenti

Il senso del bello non le manca. I suoi outfit hanno dimostrato uno spiccato amore per il nero. Parliamo di un colore che è, in realtà, un vero asso nella manica, un passe-partout che non delude mai. E’ elegante, raffinato ma, allo stesso tempo, semplice e affascinante. Si adatta infatti alla perfezione tanto alle occasione speciali quanto alle uscite nel tempo libero. Lily lo sa bene. Basta sfogliare il suo profilo Instagram per rendersi conto che il total black è un evergreen nel suo guardaroba.

La bella attrice sa sempre come lasciare a bocca aperta, e non solo per le folte sopracciglia: non le serve di certo esagerare per mettere in risalto la sua bellezza. Il suo legame con stilisti come Chanel e Karl Lagerfeld è un dato di fatto ma la Collins è una donna che sa ampliare gli orizzonti. Il Made in Italy, a quanto pare, ha fatto breccia nel suo cuore. In occasione degli Artios Awards si è affidata ad Alberta Ferretti sfoggiando un sensuale tubino dall’effetto vedo e non vedo.

La magia di un sandalo firmata René Caovilla

Non mancano poi le occasioni in cui ha prediletto il colore. Impossibile dimenticare la mise principesca scelta per i Golden Globe. Lily ha indossato un long dress rosa ricco di applicazioni floreali e tulle firmato Zuhair Murad.

Durante l’ospitata al ‘The Ellen DeGeneres Show’, invece, la Collins ha prediletto un mini dress sbarazzino proveniente dalla collezione primaverile di Rasario. Un modello corto e vivace con punto vita segnato e allacciatura al collo. Gambe in primo piano.

A sottolineare la sua femminilità ci hanno pensato i sandali di René Caovilla neri con cinturino alla caviglia e dettagli in Swarovski. Il make up fa poi la differenza. Le basta un filo di rossetto rosso per essere semplicemente perfetta.