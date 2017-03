Chiunque segua una dieta per perdere peso sa bene che le dimensioni contano. Le dimensioni delle porzioni in primis e, di conseguenza, anche quelle del piatto in cui si mangia. E’ quello che sostengono gli studiosi che consigliano, a chi desidera mantenersi in forma: nella dieta i piatti piccoli aiutano a dimagrire. Per sfoggiare un fisico invidiabile è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. E, soprattutto, non eccedere nelle quantità. Secondo alcuni ricercatori i piatti che si scelgono possono risultare un valido aiuto in questo senso. Il Daily Mail si interroga sulla validità di questa teoria mettendo a confronto esperimenti e ricerche che condurrebbero a risultati del tutto opposti. Davvero, dunque, scegliere le stoviglie giuste può aiutare a perdere peso?

Nella dieta i piatti piccoli per imparare a non eccedere

Il presupposto su cui si basa la ricerca presentata (e contestata) dalla testata britannica è quello che i piatti piccoli contribuirebbero al processo di perdita di peso. Secondo gli studiosi chi mangia da stoviglie di dimensioni ridotte dimagrirebbe, dunque, più facilmente. Il principio a fondamento di tale teoria è semplicissimo. Un piatto piccolo può contenere meno cibo e, dunque, meno calorie. Chi lo utilizza, inoltre, prova un senso di maggiore soddisfazione nel mangiare da un piatto pieno. In questo modo si possono ridurre porzioni e calorie e con esse anche la sensazione di sacrificio tipica della dieta. Non a caso, da diversi anni numerosi studiosi sembrerebbero abbracciare questo orientamento. Se la teoria è corretta, perdere peso potrebbe rivelarsi più semplice di quanto si possa temere.

Piatti piccoli, “bis” in agguato

Sebbene questa ricerca conduca a risultati molto confortanti per chi desidera rimettersi in forma, il Daily Mail mette in dubbio il reale valore dei suoi risultati. E lo fa contrapponendovi i risultati di altre ricerche che dimostrerebbero l’esatto contrario. Ossia che un piatto di piccole dimensioni anziché contribuire alla buona riuscita della dieta, rischia di far mangiare di più. Chi sceglie una stoviglia piccola, infatti, sapendo di aver mangiato una ridotta quantità di cibo, si sentirebbe più facilmente “autorizzato” a concedersi un supplemento. Anche in questo caso, dunque, sembrerebbe tutta una questione di meccanismi mentali che si innescano nel nostro cervello. D’altronde lo sanno tutti che fare la dieta non è una cosa facile.