Il recente sestile di Marte vi trova pronti al cambiamento, inteso più come ‘trasformazione’ che come repentino cambio di atteggiamento. Siete capaci di metabolizzare grandi progetti partendo da un piccolo seme, che ora germoglia vertiginosamente. Si raccomanda senso dell’ordine per risultati graduali, ma eccellenti

colore: Verde Germoglio

Miley Cirus, We can’t stop