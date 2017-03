Paura di volare e mal d’aria. Rimedi per affrontarli

Volare al meglio: è quanto ci si prefigge prima di affrontare un viaggio in aereo. Soprattutto per chi ha paura. Paura di volare. Ma ci sono dei rimedi che occorre imparare per sconfiggere la paura del volo e il mal d’aria. Spesso, infatti, si soffre di disturbi di origine sia fisica che psicologica. Si manifestano a qualsiasi età. In modo particolare durante i viaggi in aereo. Quando si inizia a provare una sensazione di malessere che arriva alla nausea allora si parla di mal d’aria. Che si aggrava per la paura di trovarsi in volo, questione che può portare ad una vera e propria fobia. Con l’aiuto di Mail Online Travel sono stati messi in evidenza alcuni consigli per poter combattere questo tipo di ansia.

COMBATTERE IL MAL D’ARIA E LA PAURA DI VOLARE

Trovare le cause della propria paura

La maggior parte delle fobie hanno un livello di attivazione che scatta quando la mente è legata al pericolo di volare. Bisogna dunque analizzare gli eventi passati che hanno impresso nella mente la paura di prendere il volo.

Sfidare le proprie convinzioni

Vale la pena di chiedere a se stessi di cosa si ha bisogno per evitare tale paura. Su cosa ci si possa concentrare per allontanare i pensieri che ci portano alla fobia di volare.

Creare nuovi stimoli di risposta

C’è un vecchio detto che afferma che l’amore e l’odio non possono esistere nello stesso posto. E questo è vero anche per la paura e la calma. Ecco, dunque, che viene in aiuto pensare ad emozioni positive e ricordi belli ogni volta che sopraggiunge la paura. La chiave di tutto è quella di immaginarci in un momento in cui ci si è sentiti completamente calmi e rilassati. Magari sdraiati in spiaggia, o in relax con persone a cui si vuole bene Quando il cervello è completamente legato ad un evento positivo si spremono forte i pugni per creare un collegamento tra l’emozione e il gesto, ripetendolo tutte le volte di cui si ha bisogno. Quest’atto riporta la sensazione di calma.

TOCCARE I PUNTI GIUSTI AIUTA AD AFFRONTARE LA PAURA DI VOLARE

Aiutarsi con il metodo della manipolazione

Un metodo popolare per rimanere rilassati è quello di toccare una serie di punti per almeno 5 secondi. Ad esempio: con due dita di una mano toccare la parte centrale dell’altra mano. Toccare i polpastrelli di ogni dito. Toccare appena sopra e da un lato del naso il sopracciglio. Toccare l’osso al confine con l’angolo esterno dell’occhio. Oppure l’osso sotto l’occhio. Toccare il tratto tra la parte inferiore del naso e la parte superiore del labbro superiore. Toccare a metà tra il punto del mento e la parte inferiore del labbro inferiore. Andare con le dita toccando la testa dalla fronte verso il centro del cranio.

Entrare in contatto con entrambe le parti del cervello

Una parte del cervello si occupa di logica, l’altra di emozioni. Accedendo ad entrambe nello stesso tempo si riducono le emozioni di paura. Il modo per farlo è guardare dritto mentre si pensa alla paura di volare e consentire agli occhi di muoversi lentamente da sinistra a destra e viceversa.

Prendere il controllo delle emozioni

Cambiando pensieri, sentimenti o immagini ci si sente diversi. Quando, poi, si riesce a modificare più di una cosa, allora è più facile ottenere maggiori risultati.