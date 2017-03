Alcune pesantezze dileguano dal vostro cielo, lasciandovi in compagnia di due potenti alleati: Plutone, pronto ad elaborare piani ambiziosi di conquista attraverso la creatività più profonda, Marte, grande organizzatore di risorse attive volte a realizzare decisioni brillanti. Buon lavoro!

colore: Ametista

Lady Gaga, Do what U want