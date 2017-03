Adolescenti, sempre più soli rispetto ai loro nonni

Adolescenti, ovvero quella categoria generazionale nata intorno agli anni 2000 nella quale includere anche i teenager di oggi. Li guardiamo e ci chiediamo: com’è dunque l’aspetto più profondo di questa generazione che i giornali descrivono spesso? Cosa sognano gli adolescenti di oggi e come si sentono? Molto male secondo una ricerca riportata dal giornale The Daily Mail. I teenager si sentirebbero molto più soli dei loro nonni pensionati.

Millennials adolescenti: il ruolo dei social network

Una nuova ricerca infatti sottolinea come gli adolescenti trovino sempre più difficile farsi nuovi amici. Addirittura essi sarebbero più soli dei pensionati di oggi e di ieri: in pratica i loro nonni. Questo fenomeno è osservabile tra gli adolescenti e i giovani ventenni. Un adolescente su dieci ha dichiarato ai ricercatori di avere zero amici. Una solitudine nella quale pesa soprattutto il ruolo beffardo dei social network. Secondo lo studio gli adolescenti si sentono più soli perché passano troppo tempo sui social network a discapito della cura di relazioni ‘reali’. Questo il dato che li differenzierebbe dai pensionati e dalle generazioni precedenti. Negli ultimi dieci anni infatti, i livelli di criminalità, di consumo di droga e alcol, sono drasticamente aumentati. La nuova indagine sulle solitudine nella popolazione è stata condotta dalla Relate Counselling Organisation su un campione di circa 5000 persone. Secondo la ricerca circa il 3 per cento della popolazione non ha amici stretti.

Millennials soli: i dati

Soprattutto questa solitudine aumenta tra i giovanissimi. Solo il 18% degli under 50 sperimenta questa sensazione contro il 32% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni.

Secondo l’esperta Barbara Bloomfield: ‘I social media sono un eccellente modo per tenersi in contatto con gli amici ma non devono in nessun caso sostituire le relazioni faccia a faccia. Spesso incontro personalmente degli adolescenti feriti e delusi dal fatto che qualcuno che credevano amico e con il quale avevano stretto amicizia sui social, li abbia traditi. Magari pubblicando una foto che si erano scambiati in privato’. Un benessere quindi sempre più a rischio specialmente per i soggetti più fragili della nostra società.