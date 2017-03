Luna e Mercurio in aspetto sinergico rafforzano le capacità intuitive: vi muoverete con bella prontezza ed intraprendenza innovativa. Tornano alla ribalta, con il moto retrogrado di Venere nel vostro segno, alcune questioni relazionali e affettive che avevate archiviato. Qualcosa va trasformato, in virtù di esperienze passate, per aprirsi al nuovo

colore: Argento

Patti LaBelle, New attitude