Elton John compie 70 anni oggi: auguri Sir!

Simbolo del Regno Unito alla pari del Big Ben, Elton John compie 70 anni, oggi. Il cantante che ha fatto delle lenti rotonde degli occhiali un simbolo di cultura e di vestiario indelebile, è un’icona della musica pop internazionale. E solo per snocciolare qui alcuni dei suoi primati è un’artista che ha venduto circa 400 milioni di dischi.

Nel 1994 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, mentre nel 1998 è stato fatto Cavaliere dalla Regina Elisabetta II per servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza con la sua Elton John AIDS Foundation.

Elton John compie 70 anni: gli inizi

Nasce a Pinner il 25 marzo del 1947, battezzato con il nome di Reginald Kenneth Dwight. La sua infanzia non è stata facile e segnata dal pessimo rapporto con il padre. Frequenta la Pinner County Grammar School fino all’età di 15 anni, quando inizia a farsi largo l’idea della carriera musicale osteggiata profondamente dal padre. Inizia così a prendere lezioni di pianoforte all’età di sette anni, finché, dopo l’undicesimo compleanno, riceve una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Non completerà gli studi ma verrà considerato dai suoi insegnanti una sorta di genio musicale.

Elton John: gli anni ’70

Il successo musicale arriva negli anni ’70. Nel 1976 in un’intervista a “Rolling Stone” dichiarò al mondo la propria omosessualità suscitando non poco scandalo; nei rampanti anni ’80 cominciò ad abusare pesantemente di alcol e di stupefacenti. Nel 1986, in seguito ad un’esportazione tumorale alla gola, la sua voce mutò radicalmente in seguito all’intervento. Insieme a Tim Rice della canzoni della colonna sonora del film della Disney Il Re Leone. Grazie alla soundtrack vince un Premio Oscar e un Grammy per la migliore interpretazione maschile. I suoi massimi capolavori rimangono: “Elton John” e “Tumbleweed connection”, “Madman across the water”, “Honky chateâu”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Captain Fantastic & The Brown Dirt Cowboy” e “Blue Moves” (1976). In ogni modo, auguri Elton!