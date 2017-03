Glamour sneaker: sportive dalla doppia personalità

Che siano glamour o sporty-chic, le sneaker che indossiamo descrivono la nostra personalità. O magari servono a trasformarci in ciò che vorremmo essere. Insomma il detto “dimmi che scarpe indossi e ti dirò chi sei” non sempre risulterà applicabile. Molto spesso la creatività di brand come l’italianissima Hide&Jack, o la spagnola Victoria, permettono di reinterpretare il modo di essere di ciascuno. Mettendo in evidenza aspetti più frivoli, a dispetto della linearità delle silohuette, oppure giocando sugli opposti.

Glamour sneaker. Dr Jackyll e Mr Hide

Hide&Jack nasce proprio dall’idea che ognuno possa sempre permettersi di diventare qualcun altro. Non a caso il nome del marchio inventato nel 2014 da Alberto e Nicola Franceschi trae ispirazione dalla trama de “Lo strano caso del Dr Jeckyll e Mr Hyde”. Il famoso classico della letteratura fantastica in cui un uomo vive una doppia e contrastante personalità. In realtà la lettura stilistica di Hide&Jack è molto più solare e giocosa rispetto alle cupe atmosfere del romanzo. La nuova capsule denominata Pollock contempla infatti una sneaker caleidoscopica e colorata. Perfettamente in linea con la solarità della primavera estate 2017. Sulla pelle in nabuk si intrecciano colorazioni miscelate utilizzando la tecnica del dripping. Tredici varianti colore, da quelle più neutre come rosa e tortora a quelle più accese del rosso o dell’azzurro. Fino a culminare nel nero. Proposte in versione hi e low, la capsule Pollock è in vendita sul sito e-commerce hideandjack.com e in molte boutique multibrand a partire da 198 €.

Il glamour di Victoria

Fresche, colorate e solari. Le scarpe in tela di Victoria sono glamour e sporty-chic e rispondono anche per la primavera estate 2017 ai canoni costruttivi della casa spagnola. Fondata nel lontano 1915, in Spagna sono state sempre sinonimo di shaker in tela. Ma Victoria è successivamente diventato un brand internazionale perseguendo logiche sempre ben definite. L’utilizzo di materiali non tossici e riciclabili. L’uso di caucciù naturale per la realizzazione della suola vulcanizzata. L’applicazione di tela rigorosamente spagnola sulla tomaia. Il colore è il mood della nuova collezione: sneaker multicolor, che si alternano a cromature, toni metallici e glitter. Sportive ma glamour, grazie anche all’uso di materiali diversi, adatti ad ogni circostanza. Per il running, oppure per completare il look di una serata casual. Le sneaker Victoria sono distribuite in numerosi multimarca italiani – store locator sul sito victoriascarpe.it – con prezzi a partire da 49 €.