Quali beauty look hanno lasciato il segno nei miti Eighties?

Lo stile degli Eighties

Chi sono state le icone di stile degli anni ottanta? Scopriamolo in questa galleria fotografica sulle quindici donne che hanno lasciato il segno nei mitici Eighties…

La moda anni ’80 ha influenzato la cultura pop per decenni: molti look che indossiamo e apprezziamo ancora oggi traggono infatti radici e ispirazione da quegli anni. L’icona di stile per eccellenza degli anni ’80 è senza dubbio Madonna. Gli anni ’80 sono quelli del femminismo e della libertà artistica e di espressione, di David Bowie, di Freddie Mercury

I pantaloni di pelle nera aderente sono tornati di moda di recente ma erano cult negli anni ’80 proprio grazie alle icone rock e pop del periodo.

Il look femminile sembrava trasandato o poco curato, ma dietro quell’effetto (voluto) c’era molta cura dei dettagli. Collant strappati, t-shirt extra large con stampe e abbinate a giubbotti cortissimi e minigonne di jeans erano elementi dominanti del look rock anni ’80. Cosa ci è rimasto di quegli anni?

