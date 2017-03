La Luna in opposizione e Marte in quadratura attraversano il vostro cielo, per altri versi eccellente, con intenzioni poco armoniose. Oggi sarete suscettibili e per giunta chiusi in voi stessi, in caso di attriti con il ‘mondo esterno’, sceglierete la via dell’arrocco. A volte defilarsi è la migliore strategia…

colore: Verde Bosco

Negramaro, Mentre tutto scorre