Il tono emotivo non è dei migliori, le energie fisiche scarseggiano, il nervosismo aumenta… Si prospetta una giornata pesantina, a meno che non scegliate qualche via di fuga dagli impegni già programmati. In ogni caso si rende necessario qualche momento di recupero, possibilmente lontani dalla pazza folla

colore: Viola

Simon & Garfunkel, Sound of Silence