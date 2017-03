Seconde nozze a rischio: l’amara verità

“Il matrimonio è il primo passo verso il divorzio” – disse l’attrice ungherese Zsa Zsa Gabor. Sposarsi è il sogno di ogni animo romantico ma, come si sa, nella vita di coppia non è sempre tutto rose e fiori. Quello che, un tempo, era stato etichettato come l’amore della vita potrebbe rivelarsi ben altro. Ed ecco che la famosa frase “Finché morte non ci separi” viene meno perché, a dividere, sono le carte presentate all’avvocato. Brad Pitt e Angelina Jolie sono un esempio. Le seconde nozze, o le terze etc. non sono una passeggiata di salute.

Seconde nozze: i rischi

Stando a quanto si legge sul Ny Times, circa la metà dei matrimoni finisce in divorzio. Secondo il National Center for Family and Marriage Research della Bowling Green State University la cifra sale al 60% per le seconde nozze e al 65% se sono le terze o quarte. Eppure la maggioranza non si lascia intimorire e continua a risposarsi.

A fare luce sulla questione è stato l’HuffPostUsa che, chiamando in causa esperti in materia, ha svelato i sette motivi per cui le coppie che si sposano per la seconda volta hanno più difficoltà a restare insieme.

La fretta è nemica dell’amore

Stando a quanto ha rivelato lo psicologo Kurth Smith, spesso le coppie tendono a fare le cose in maniera frettolosa. Proprio così, capita di convolare a nuove nozze quando, in realtà, le prime non sono ancora terminate. Il contatto con l’ex può determinare problemi di fiducia.

Le questioni economiche sono causa di liti

Secondo Aaron Anderson, consulente matrimoniale e familiare di Denver, a creare disagi in molte coppie sarebbero questioni di carattere economico. I soldi, quando ci sono, spesso più che un motivo di tranquillità diventano causa di litigio. I secondi matrimoni, di media, arrivano quando si è ormai in età avanzata ergo può capitare di avere più risorse nonché più probabilità di scontrarsi sulla loro gestione.

Prevenire è meglio: il counseling prematrimoniale

Prima di decidere di convolare nuovamente a nozze bisognerebbe rivolgersi a un consulente. La psicoterapeuta Tina B. Tessina ritiene che il counseling prematroniale potrebbe rivelarsi di grande aiuto. Una figura estranea alla coppia potrebbe chiarire dubbi e portare a una maggiore consapevolezza.

Dopo un divorzio è più facile affrontare il secondo

Il primo divorzio è quello che stravolge. Una volta imparate le dinamiche, la strada è in discesa. A rivelarlo è stata Virginia Gilbert, psicoterapeuta matrimoniale e familiare di Los Angeles. Quando non ci sono figli di mezzo, mettere un punto a una relazione che non funziona è sicuramente più facile. La separazione non spaventa di certo come la prima volta.

Famiglia perfetta? Mai illudersi

Quando si ha alle spalle un divorzio si spera sempre che il nuovo matrimonio possa essere diverso. E che funzioni. Non sempre però le aspettative vengono soddisfatte. Il rischio di rimanere, ancora una volta, delusi è alto. Parola di Alicia H. Clark, psicologa di Washington DC.

Il passato è difficile da smaltire

Le relazioni passate lasciano sempre il segno. A volte si parla piuttosto di cicatrici. L’esperienza insegna, malgrado tutto. Fare tesoro degli errori commessi è una grande lezione: permette di rendere più semplice la vita di coppia con il nuovo partner. “Comprendere cosa è andato storto in passato vi aiuterà a riconoscere i problemi prima che si ripresentino” — ha rivelato la psicoterapeuta Tina. B. Tessina.

Avere una famiglia allargata minaccia la vita di coppia

Quando le nozze giungono in età adulta, spesso capita che entrambi i partner abbiano già un matrimonio alle spalle. Ma anche dei figli. L’amore vince su tutto ma, a volte, gestire una famiglia allargata può risultare complicato secondo Aaron Anderson ma non impossibile. Il tempo però è tiranno e potrebbe influire sul rapporto a due.