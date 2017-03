Divieti strani in giro per il mondo: qualche curiosità

Divieti curiosi ce ne sono molti. E in giro per tutto il mondo. Quello che potrebbe essere innocuo in un paese risulta essere pericoloso in un altro. Persone di tutto il mondo si sono riunite per condividere su un Forum statunitense le cose improbabili che sono state vietate nel proprio paese. O in luoghi che hanno visitato nel corso degli anni.

DIVIETI PARTICOLARI: I PIU’ CURIOSI

Divieti Romania. Non si gioca a Scarabeo!

Negli Anni Ottanta il presidente rumeno Ceausescu ha posto il divieto di giocare a Scarabeo perché sovversivo e malvagio. Ed anche eccessivamente intellettuale. Oggi che il divieto non c’è più il paese ha anche una Federazione di Scarabeo ed ospita diversi tornei.

Svalbard, Norvegia, divieto di morire

Peccato per i malati e gli anziani di tutto l’arcipelago norvegese, ma qui è vietato morire. La ragione sono le difficoltà di seppellire i morti nel terreno ghiacciato. Si deve quindi concludere la propria vita altrove. Ovviamente non è un reato punibile morire. Ma, quando ci si sente prossimi alla fine, bisogna fare qualunque sforzo per andare sulla terraferma. Qualora non ci si riuscisse il corpo, comunque, non può essere sepolto li.

DOVE NON COMPRARE UN’AUTO NERA

Turkmenistan, divieto di guidare auto nere

Acquistare una nuova auto nel paese dell’Asia centrale può rivelarsi una faccenda complicata. Questo a causa di diverse restrizioni imposte dal presidente. In una terra dove in estate la temperatura raggiunge alte temperature sono vietati i colori neri e i vetri oscurati. Cosi come, chi ha voglia di guidare auto di lusso è soggetto a tassazioni parecchio elevate.

Filippine, vietati i film di Claire Danes

Sembra che l’attrice americana Claire Danes abbia pesantemente criticato la capitale delle Filippine, Manila. L’ha definita una città spettrale e bizzarra che puzzava di scarafaggi. Per questo ogni film che la vede protagonista è stato vietato nel paese. Pare, però, che la Danes abbia chiesto ufficialmente scusa ma il consigliere ha respinto la dichiarazione. E non si sa se il divieto sia stato mai revocato.

PERCHE’ E’ VIETATO MANGIARE IL PESCE PALLA

Giappone, divieto di mangiare il pesce palla

Il Blowfish, comunemente conosciuto come Pesce Palla o fugu in giapponese, è proibito in Giappone. La pelle contiene tetredotossina, 100 volte più letale del cianuro. Per la sua alta tossicità l’Imperatore ha dunque vietato di mangiarne la carne. L’unico modo per consumarlo è farlo preparare da uno chef qualificato.

Victoria, Australia, divieto di usare l’aspirapolvere

A nessuno piace un vicino rumoroso. Ma lo stato del Victoria ha introdotto una serie di regole che evidenziano il punto limite in cui si può fare rumore durante il giorno. Tra questi i momenti per usare l’aspirapolvere. Tra le 10 di sera e le 7 di mattina nei giorni feriali e fino alle 9 durante i weekend è vietato.

Burundi, vietato fare jogging

Durante un periodo di conflitti etnici i cittadini sarebbero andati a fare jogging insieme per proteggersi dalle milizie. Nel marzo del 2014, il presidente del paese ha vietato questa pratica. Sostenendo che fosse usata come copertura per pianificare attività sovversive.