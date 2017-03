In giornata l’umore migliora decisamente, con la conclusione di una dispettosa opposizione di Luna. Avete a vostro netto vantaggio una lunga schiera di pianeti in segni di Fuoco, ma la quadratura di Marte impone tempi di recupero delle energie fisiche: trovate il tempo di riposare e di rilassarvi

colore: Bianco Piuma

Simon & Garfunkel, April come she will