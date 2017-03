Occhiali artigianali, capolavori da indossare

Quando si parla di occhiali c’è modello e modello. Non tutti sono uguali. L’estetica conta, inutile negarlo. Apparire belle e al passo con le ultime tendenze è sicuramente un sogno di molte. Ma bisogna prestare attenzione a cosa si indossa. Ad assicurare qualità e fascino sono occhiali artigianali rigorosamente Made in Italy.

Occhiali artigianali: ArTchitecture by Catuma

A farsi carico delle esigenze di tutti coloro che vogliono un alleato da sfoggiare nella quotidianità, soprattutto in vista della bella stagione, è Catuma. Il giovane brand di eyewear Made in Puglia, in occasione del MIDO 2017, ha presentato la sua nuova sfida ovvero la collezione “ArTchitecture“.

Il nome, non c’è che dire, è decisamente evocativo in quanto allude a quel sapiente legame tra arte, architettura e natura che contraddistingue i suoi modelli che, a tutti gli effetti, sono delle piccole opere di artigianalità e perfezione ingegneristica. Non è una novità, moda e design si influenzano l’un l’altro portando alla luce idee sempre nuove e tecnologie all’avanguardia. Anche i materiali contano.

Design da indossare tra acciaio ed essenze nobili

Molto più di semplici occhiali. Le sue creazioni sono degli oggetti di design da indossare. La primavera rende protagonista “Levante”, una montatura disponibile in cinque colori dal carattere deciso come l’acciaio del frontale. A farsi notare è anche la qualità delle lenti Zeiss trattate con antiriflesso blu e il cigliare composto da una parte superiore sporgente in acciaio. Degni di nota gli inserti di sughero trattato con smalti metallizzati o decorati con eleganti ghirigori in lamé. Il risultato è un modello dall’incredibile eleganza e non solo, è anche un accessorio completamente ecosostenibile.

Budri, potere al marmo

Il fascino del Made in Italy colpisce ancora. Quando si parla di occhiali artigianali i meriti vanno anche a Budri, eccellenza italiana riconosciuta nel mondo per le sorprendenti lavorazioni del marmo divenute protagoniste dell’eyewear. Difficile da credere ma una materia apparentemente così ostica, se accuratamente studiata e lavorata, può ritagliarsi un posto di tutto rispetto nel mondo del fashion.

Tutto parte da una grande lastra di marmo o da un massello che, una volta selezionato e analizzato con l’ausilio di un sofisticato impianto a scansione, viene eroso per poi essere lavorato. Dopo 25 ore ecco che a prendere forma è un gioiello della natura. Proprio così. Dalla montagna arriva nel proprio guardaroba un occhiale che aspetta solo di essere indossato in tutto il suo splendore.

Unicità è la parola chiave della collezione e il perché è facilmente intuibile. Marmi inediti e preziosi caratterizzano tutti i suoi modelli. La novità riguarda Palladio “aviator”, realizzato in due esclusive varianti. Si va dall’azzurro di “Denim”, disponibile in edizione limitata di soli 15 pezzi, al verde di “Rain Forest” che, con le sue sfumature della pietra estratta dalla cava indiana di Udaipur, catapulta alla volta di foreste pluviali.