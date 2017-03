Paola Perego e Anna Tatangelo: simpatiche o antipatiche?

Paola Perego e Paola Barale. E ancora lo scomparso Cino Tortorella. Chi ricordiamo con piacere e chi no nella settimana della TV?

I simpatici

Cino Tortorella. Giovedì 23 marzo 2017 è morto a Milano una delle icone più famose degli anni ’80 in TV. Si tratta di Cino Tortorella, storico conduttore dello Zecchino d’Oro dalla sua prima edizione all’ultima, avvenuta nel 2008. Fino al 1972 Tortorella è stato il “Mago Zurlì” che esordì in RAI grazie a una idea dello scomparso Umberto Eco. Per la sua importanza nell’immaginario collettivo non possiamo non salutare questo grande autore e conduttore TV scomparso a 89 e fino al 2013 attivo conduttore di Mago Zurlì e i 44 gatti format andato in onda sul canale calabrese Videocalabria.

Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio torna a far parlare di sé. Reduce da un servizio fotografico in lingerie la cantante ha pubblicato alcuni scatti osè della campagna su Instagram. Libera di fare come vuole ma e sempre provocatoria nei confronti di chi le dice di coprirsi e la vuole sempre definire esclusivamente come ‘moglie di’.

Paola Perego tra gli antipatici

Paola Perego. Dopo la chiusura del programma Parliamone sabato la presentatrice è stata intervistata da Le Iene. Nell’intervista è apparsa molto provata e dispiaciuta per la vicenda che ha riguardato la messa in onda di una grafica particolarmente sessista all’interno del suo programma. La conduttrice ha cercato di spiegare la responsabilità dei dirigenti RAI nella vicenda e la sua innocenza sostenendo che i contenuti sessisti fossero stati approvati dall’azienda. A noi dispiace per le vicissitudini personali della Perego, ma in quanto conduttrice del programma e paladina dei diritti femminili – come lei stessa si è definita – doveva fare di più per impedire la ridicola messa in onda.

Paola Barale. Va bene la storia d’amore forse riaccesa con Raz Degan dopo la partecipazione della soubrette al reality L’Isola dei famosi. Ci piace infatti che il sentimento trionfi sempre. Però non potevano incontrarsi in un altro luogo magari più riservato? Serviva la TV per incontrarsi nuovamente? Abbiamo qualche dubbio e questo suscita una certa antipatia nei confronti della ex presentatrice e concorrente di Pechino Express.