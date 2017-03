Il fine settimana si prospetta interessante, con Venere e Mercurio in doppio trigono, che potrebbero suggerire viaggi, spostamenti imprevisti, per motivi di cuore. Se così fosse, saprete trarre ogni vantaggio dalle circostanze, a patto di non ascoltare i dubbi che la quadratura di Luna insinua

colore: Bianco Ottico

Elton John, Your song