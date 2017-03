Sandali green: le scarpe che rispettano l’ambiente

La moda è sempre più green. E’ questo il colore che fa tendenza tra gli animi sensibili che amano essere fashion ma in maniera etica. Il concetto di bello non prescinde da quello di sostenibilità. Sono sempre più i brand che hanno a cuore la salute e la salvaguardia del pianeta e dei suoi abitanti. Perché dunque sfruttare animali o inquinare l’ambiente quanto è possibile ricorrere a un piano b? In tavola, così nel guardaroba, avere una coscienza conta. In estate lunga vita ai sandali green: sono belli, pratici ed etici.

Sandali green: etica&estetica vanno a braccetto

Tutti coloro che vogliono strizzare l’occhio all’ambiente senza però rinunciare allo stile possono appellarsi a IconaBio, brand innovativo nato nel gennaio 2016 da un’idea di Edouard Obringer. Per l’estate 2017 ad andare in scena è un sapiente mix tra design, moda e rispetto dell’ambiente che si traduce in materiali riciclati e riciclabili. Che dire dei colori? Lunga vita ai toni pastello.

IconaBio, sandali che strizzano l’occhio all’ambiente

A dimostrarlo sono i suoi sandali flat realizzati in ecopelle verniciata. Due i modelli disponibili: da una parte c’è l’infradito in vernice azzurro cielo con il tallone chiuso e, dall’altra, i sandali con larghe fasce intrecciate color pelle d’uovo. Non sono da meno le ciabattine sportive con chiusura in velcro in vernice rosa confetto. Tutti i modelli sono accomunati dalla presenza del tipico fusbet in sughero e dalla suola in gomma bianca.

Fera Libens, calzature animal friendly

A prestare il suo contributo, al fine di tentare di salvare il pianeta, è anche Fera Libens, marchio di calzature animal friendly prodotte con materiali innovativi di origine non animale. 0% pelle e 100% qualità si legge sul loro sito.

Il brand, come si evince dal nome di derivazione latina, significa “animale felice” motivo per cui tutte le sue calzature sono realizzate senza l’utilizzo di componenti di origine animale. Tutto è messo a punto nel totale rispetto dell’ambiente e della natura tanto da aver ottenuto il massimo livello del Rating Animal Free (VVV+) della LAV. Con i suoi modelli invita tutti gli animi fashion ad assumere comportamenti di consumo più consapevoli e sostenibili. Ovviamente senza mai rinunciare allo stile e alla qualità.

Sandali e sandaletti: per la nuova stagione Primavera/Estate 2017 a vestire di nuovo il piede sono modelli semplici disponibili in versione flat o con tacco. Il tutto è realizzato in filato di poliestere effetto suede. Il materiale infatti, è in grado di assicurare flessibilità, leggerezza, resistenza e traspirabilità a chi li indossa.