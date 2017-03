Da questo pomeriggio un provvidenziale passaggio di Luna in segno d’Acqua rafforzerà l’intuito più sottile, in voi già punto di forza. Sarà più semplice cogliere i segnali che l’opposizione di Marte vi fa percepire come provocazioni, per ridimensionare l’aggressività e tornare a forme di dialogo più appaganti, soprattutto in coppia

colore: Rosa Alba

Billy Joel, Honesty