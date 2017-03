Baci e abbracci: più importanti del sesso

Baci e abbracci sono per i figli, i parenti, amici che non vediamo da tempo. In realtà questo tipo di contatto sarebbe più importante del sesso. In tema di amore, gli studi pubblicati l’1 marzo su “Personality and Social Psychology Bulletin” parlano chiaro: l’erotismo non è tutto per la coppia.

L’importanza di baci e abbracci: gli studi

Mettete da parte baci appassionati o incontri sotto le lenzuola. Il messaggio d’amore più forte è l’abbraccio. Coccole, bacetti e carezze sono di gran lunga superiori al sesso perché veicolano messaggi fondamentali. Quello che vogliono dire è “stai con me”, “sceglimi”, “portami via” o “mi sei mancato”. A rivelarlo, una ricerca americana condotta nel 2010 dallo psicologo David Schnarch. Secondo lo studio, gli abbracci sono in grado di comunicare al partner voglia di contatto e desiderio. Ma soprattutto il bisogno di lasciar cadere barriere fisiche e spirituali. Gli abbracci consentono di liberare le emozioni più nascoste di ognuno di noi.

«Nell’ abbraccio, ancor più che nell’amplesso», sostiene Schnarch, una coppia riesce a sentire quanto contano vicinanza interiore e distanza. «Il sesso è istinto, l’abbraccio è erotismo», nel senso più profondo. Secondo lo psicologo americano, questo tipo di contatto è anche terapeutico. Le coppie in crisi, infatti, dovrebbero imparare a riabbracciarsi.

Il quotidiano britannico The Guardian pubblica un’intervista alla scrittrice Olivia Fane, autrice di “Possibly a Love Story”. Secondo la Fane, sesso e amore non vanno di pari passo. Ci si può amare anche senza avere rapporti sessuali, nonostante a sentirlo dire viene da pensare a una coppia ultra settantenne. Anche in questo caso amore ed erotismo vengono divisi a favore della tenerezza di coppia. L’autrice parla di crisi matrimoniale e suggerisce di allontanare l’idea affannosa del sesso con il partner. Per amare – sostiene – occorre prendersi cura dell’altro, comunicare, assicurarsi che stia bene. Il modo migliore per farlo è “offrire” baci e abbracci.

Baci e abbracci: il modo migliore di amare

La “tenerezza” verso la persona amata non è solo più importante del sesso. Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato quanto sia importante il bisogno emotivo di affetto. L’essere toccati è una necessità fondamentale per la nostra esistenza. Il contrario può provocare insicurezze, ansia e problemi psicologici. Coccole e tenerezze rispondono al bisogno innato di sentirsi protetti e amati.

I benefici della vicinanza fisica si riflettono anche sulla salute. Dare e ricevere gesti affettuosi migliora la pressione sanguigna e stimola le risposte immunitarie di difesa dell’organismo. È bene iniziare sin dalla nascita: i neonati accuditi con tenerezza diventeranno più facilmente adulti socievoli e stabili. Infine la coppia: baci e abbracci rafforzano il legame perché consolidano la relazione favorendo l’empatia. La fiducia verso il partner aumenta ed è direttamente proporzionale alla soddisfazione del rapporto.