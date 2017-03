Dolci: mousse rosa e light alla fragola

Dolci, idee: oggi parliamo della mousse alla fragola per fine pasti spumosi e morbidi, oppure per pranzi accompagnati da un dessert leggero a base di frutta. Questo è il quadro che vi facciamo di un piatto facile da preparare che può facilmente concludere le vostre cene luculliane. La mousse di fragola è infatti un’alternativa light a piatti più elaborati e ricchi dal punto di vista del gusto e del contenuto di grassi. Ecco come preparare la vostra mousse dolce alla frutta secondo al ricetta di Giallo Zafferano.

Mousse di fragole: la ricetta

Ingredienti per 10 coppette da 100 ml l’una. Fragole 700 g, panna fresca liquida 300 ml, succo di limone 1, gelatina in fogli 12 g. Per la meringa all’italiana. Albumi 80 g, zucchero 160 g, acqua 60 ml, succo di limone qualche goccia, sale fino 1 pizzico.

Per preparare la mousse di fragole iniziate ammollando la gelatina in fogli in acqua fredda per almeno 10 minuti. Lavate le fragole, privatele del picciolo verde, tagliatele a metà e versatele in un mixer; aggiungete il succo di un limone filtrato e frullate il tutto. Dovrete ottenere una purea omogenea, poi scaldatela in un pentolino.

Quando sarà calda aggiungetevi i fogli di gelatina scolati e ben strizzati e fateli sciogliere completamente mescolando con una frusta. Quando la gelatina sarà completamente sciolta, unite la purea a quella restante e mescolate bene. Tenete il composto da parte mentre proseguite nella preparazione.

Preparate ora la meringa all’italiana: spremete il succo di mezzo limone e filtratelo. Poi in un tegamino fate sciogliere lo zucchero con l’acqua a fuoco dolce. Lo sciroppo non dovrà superare i 120 gradi. Quando la temperatura sarà arrivata intorno agli 85 gradi, iniziate a lavorare gli albumi con la planetaria.

Quando saranno diventati bianchi unite anche il succo di limone filtrato. Quando lo sciroppo avrà raggiunto i 120 gradi e contemporaneamente gli albumi saranno ben montati, versatelo a filo sugli albumi. Continuate a far andare le fruste fino a quando il composto non sarà diventato completamente freddo.

Una volta pronta la meringa avrà una consistenza candida e spumosa, aggiungetela alla purea di fragole e mescolate con una frusta dall’alto verso il basso per non smontare il composto.

In ultimo potete montare la panna fresca, che dovrà essere semimontata. Incorporatela alle fragole e meringa all’italiana, mescolando dal basso verso l’alto finché non avrete amalgamato il tutto. Fate riposare in frigo per 10-15 minuti e servite.

Leggi tutte le ricette di Stile.it