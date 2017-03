Orologi da polso: musica maestro! Impazza la mania

Orologi da polso: non i soliti. A dare ritmo alle giornate ci pensano loro, divi della musica che hanno prestato il proprio contributo al fine di portare illustri brand a creare rivoluzionari modelli. Chi, come loro, ha voglia di osare, può mettersi in gioco lasciandosi ispirare da soluzioni innovative ricche di personalità.

Orologi da polso, è ora di cambiare

A dare l’esempio è stata la cantante francese Jain, il cui vero nome in realtà è Jeanne Louise Galice, una donna di successo che, sempre più, si sta affermando nel panorama musicale internazionale. Si sentirà molto parlare di lei visto che il suo album di debutto, “Zanaka”, le sta regalando grandi soddisfazioni.

In una sola parola è energia pura. Il suo animo multietnico è in ogni dove. Al di là della sua origine malgascia (da parte di sua padre) è divenuta presto una cittadina del mondo passando dalla Repubblica del Congo agli Emirati Arabi alla Francia.

Jain e Swatch insieme per l’Art Special Watch

Le melodie che lei stessa ha composto lasciano trasparire sfumature di Africa e di Oriente ma non solo. I suoi trascorsi l’hanno ispirata anche per l’Art Special Watch. L’orologio, creato in collaborazione con Swatch, è disponibile in edizione limitata e numerata. Per un totale di 10.150 pezzi orologi da polso. Il tutto ispirandosi alle opere di Keith Haring, celebre pittore e writer statunitense di cui Jain ha grande stima. D’altronde, come ha rivelato la stessa artista, la creatività le appartiene. Non a caso ha frequentato l’Atelier de Sèvres, una scuola d’arte.

La joie de vivre tutta in un segnatempo

“Zanaka è una parola malgascia che significa “bambino”. Già ai tempi della scuola ero solita disegnare piccole sagome danzanti in un angolo del mio quaderno. Mi hanno accompagnata da Pointe-Noire ad Abu Dhabi e significano per me ritmo e gioia di vivere, proprio come il tempo” – ha raccontato Jain. Proprio quei disegni che era solita realizzare da bambina hanno preso forma. Dal suo diario sono divenuti protagonisti di un segnatempo pronto a portare la joie di vivre al polso.

Fedez lancia Ops! Posh

In quanto a creatività non è da meno un divo nostrano, il rapper Fedez. A prescindere dal suo legame sentimentale con la regina del fashion, Chiara Ferragni, l’artista da sempre ha dimostrato di avere stile. Il suo. Proprio per questo motivo è stato scelto come musa da Ops Objects. Chi lo conosce, e ha avuto modo di ascoltare le sue canzoni, sa perfettamente che, a caratterizzarlo, è una personalità forte.

Addio lusso, parola chiave accessibilità

Non ha peli sulla lingua, Fedez è allo stesso tempo irriverente ed ironico, non si lascia incastrare da luoghi comuni e finti moralismi. Così è il suo orologio, un chiaro esempio di lusso accessibile. Ops! Posh va controcorrente.

Il quadrante è minimale. Niente oro o brillanti. La cassa è policarbonato e il cinturino in silicone è intercambiabile. Ogni outfit può essere così rinnovato facendo tesoro delle infinite combinazioni cromatiche proposte dal brand.