Sport invernali: ogni nazionalità la sua disciplina

Sport invernali: non sono tutti uguali i gusti sportivi del mondo. Per esempio gli sportivi italiani sono appassionati di arrampicata, immersioni e pesca. I francesi amano il tennis, i tedeschi il ping pong e gli austriaci la caccia. A mettere tutti d’accordo nelle quattro nazioni europee sono il calcio e gli sport invernali. Lo rivela idealo – il portale di comparazione prezzi per gli acquisti digitali -. Il portale ha cercato di capire quali sono gli sport più amati in quattro diverse nazioni europee. Lo ha fatto analizzando il settore degli sport invernali.

Sport in Italia. Francia, Germania e Austria

Italia, Francia, Germania e Austria sono paesi che hanno in comune culture invernali simili e anche una certa specificità del territorio.

I prodotti legati al mondo degli sport invernali sono tutti al 1° posto nelle ricerche effettuate sui quattro portali idealo nazionali nell’ultimo mese. Al 2° posto troviamo ovunque le scarpette da calcio. Il fatto che gli sport invernali siano in pole position in tutti i paesi, soprattutto nei primi mesi dell’anno, non stupisce. Italia, Francia, Germania e Austria hanno in comune il luogo perfetto per praticarli: le montagne mozzafiato dei rispettivi rilievi montuosi.

Sport invernali: i più praticati

Al primo posto tra gli sport invernali più cliccati dagli utenti troviamo lo snowboard. Sul podio anche sci alpino e curling. Seguono poi, in ordine, biathlon (disciplina che combina tiro a segno con la carabina e sci di fondo), sci di fondo, skeleton (discesa su pista ghiacciata con uno slittino in posizione prona), hockey su ghiaccio, carving (sci da discesa, corto e largo), sci nordico, telemark (o sci a tallone libero) freeride (meglio noto come “fuoripista”), snowbike e salto con gli sci. Il rapporto quindi, specialmente in questa stagione fotografa una grande passione degli europei. Quella legata allo sci e alla montagna che nessuno può mai levare loro.