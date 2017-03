La Luna in secca opposizione avrà l’effetto di raffreddare le energie fisiche, dissociandole dalle capacità dell’intuito. Una giornata di blackout emotivo in cui effetti potrebbero non trapelare all’esterno, perché restate determinati e organizzati nelle attività prestabilite. Una questione interiore…

colore: Ebano

Mina, Quand’ero piccola