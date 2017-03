Aviofobia: come combattere la paura di volare

Aviofobia o aviatofobia, ovvero la paura di volare. Che, secondo un recente studio condotto in Gran Bretagna, ferma 4 viaggiatori su 10 che sognano di intraprendere un volo verso una destinazione esotica. La paura di volare per la maggior parte delle persone rimane solo in fase di decollo, atterraggio o turbolenza. Ma una grossa percentuale di viaggiatori britannici ammette di rinunciare ad eventi significativi che hanno coinvolto voli a lungo raggio. Anche se il 38% degli intervistati ha detto di sentirsi più al sicuro a bordo di aeromobili della British Airways. Lo studio effettuato da You Gov Omnibus ha rivelato che il 41% dei viaggiatori nervosi perde l’occasione di visitare amici e parenti all’estero. Il direttore della ricerca afferma che la paura di volare può avere un effetto emotivo profondo su chi ne soffre. Soprattutto per il fatto che si perdono nuove esperienze all’estero.

AVIOFOBIA: COME RIMEDIARE

Un capitano di compagnia aerea rivela come ha curato la paura di un passeggero di volare. Invitandolo semplicemente nella cabina di pilotaggio durante la turbolenza. Cosi che il passeggero ha potuto scoprire tutti i protocolli, come rallentare il volo, come tenere al sicuro i passeggeri. Chi soffre di aviobfobia può iniziare a manifestare tremori, tachicardia, sensazione di soffocare, un continuo stato di allerta. Che si accompagnano a mal di testa, capogiri, sudore che possono sfociare in vere e proprie crisi di panico. La fobia si trasforma in qualcosa che viene percepito come terrificante. Ma è “richiamando” volontariamente le proprie paure che queste si ridimensionano.

Ecco, quindi, che per chi teme l’aereo potrebbe essere utile, pochi giorni prima del volo, cercare di conoscere meglio il mezzo. Magari effettuando una ricerca sui velivoli. O guardando dei video sugli aerei che effettuano le operazioni di decollo o atterraggio. Il giorno della partenza potrebbe essere utile, sin dal momento del check, durante tutto il volo, fino alla fase di atterraggio, osservare le persone che aspettano. Per cercare di rilevare in loro i segni della paura, scoprendo gli indicatori non verbali della paura di volare. Molte compagnie sono ormai organizzate con corsi appositamente creati per chi soffre di aviofobia. Quando, poi, si giunge ad un punto in cui la paura diventa invalidante, è meglio valutare l’intervento di uno specialista per superare la fobia.