Bagnocavallo diventa la città dei mattoncini

Il prossimo sabato 8 e domenica 9 aprile a Bagnocavallo, piccolo paese in provincia di Ravenna, esplode la passione per i Lego

BAGNOCAVALLO, CITTA’ DEI LEGO

A Bagnocavallo, il prossimo weekend dell’8 e 9 aprile prenderà vita un’esposizione unica targata Lego. I “mattoncini” più famosi al Mondo si dispiegheranno su un’area espositiva di oltre 1500 mq. Dando vita a ben 300 mq di costruzioni che promettono di entusiasmare gli appassionati del settore ma anche i semplici curiosi.

LA QUINTA EDIZIONE DELL’EVENTO

L’evento si svolgerà all’interno della suggestiva cornice offerta dall’Antico Convento di San Francesco (via Cadorna, 10). Già da ora l’appuntamento romagnolo si conferma uno dei più importanti a livello nazionale. Uno sforzo non indifferente per gli organizzatori. “Siamo arrivati all’edizione numero 5 della “Città dei Lego” di Bagnacavallo”. Hanno sottolineato Rossano Palleri e Laura Montevecchi, anima e promotori dell’evento. “Quest’anno, però, abbiamo voluto fare un salto di qualità. Sulla spinta degli ottimi riscontri ottenuti negli anni passati, abbiamo addirittura triplicato l’esposizione rispetto al 2016.”

BAGNOCAVALLO DIVENTA LA CITTA’ DEI MATTONCINI

In totale si stima che saranno più di 1 milione i mattoncini che andranno a comporre decine di opere e diorami a Bagnacavallo. Fra i “pezzi forti” dell’esposizione ci sarà un castello di oltre 200.000 mattoncini, per un peso totale di circa 80 kg! Lo stile inconfondibile dei Lego la farà da padrone ma, oltre alla parte espositiva, sabato è in programma anche un calendario di attività. Fra queste ci sarà lo spettacolare Speed Build Champions. Si tratta di una gara di velocità (per bambini e adulti) nella quale tutti i partecipanti si cimentano nella costruzione di un medesimo soggetto.

EVENTI COLLATERALI

Sempre il sabato, ci sarà l’animazione in compagnia di Batman, Robin e il Joker. Numerosi anche gli ospiti che contribuiranno ad arricchire l’evento, come Empira Starwars Ravenna. Il fan club dei super appassionati di “Guerre Stellari”, con costumi fedeli agli originali, animerà i personaggi più rappresentativi della saga. Ovviamente nella parte espositiva ci saranno anche decine di astronavi della serie Lego Star Wars. Domenica Zombie Inside di Bologna farà divertire i bambini con spettacoli e trucca bimbi. L’associazione Maker Station Fablab Bassa Romagna, terrà invece laboratori per bambini per insegnare a utilizzare robotica e mattoncini.

BAGNOCAVALLO, GIOIELLO DELLA ROMAGNA

Il piccolo paese in provincia di Ravenna sorge a 30 km dalla rinomata Riviera Romagnola e dalle verdi colline del faentino. Il suo nome è evocativo. Ricorda il guado del fiume Senio in prossimità del primo agglomerato urbano, per attraversare il quale era necessario bagnare le cavalcature.

INFORMAZIONI

Orario di apertura: sabato dalle 14 alle 22, domenica dalle 10 alle 20.

Ingresso: biglietto euro 5; bambini fino a 14 anni gratuito.