Bere per socializzare: lo fanno di più gli uomini

Che l’alcol per molte persone faciliti la socializzazione non è una novità: quando i freni inibitori se ne vanno, è più facile chiacchierare, esprimersi, lasciarsi andare. Ma sono gli uomini in particolare ad aver bisogno di bere per socializzare, mentre le donne lo fanno benissimo anche da sobrie. Lo afferma una indagine dell’Università di Pittsburgh, riportata dal Daily Mail.

Bere per socializzare, un’esigenza maschile

La scena non è inusuale: un gruppo di uomini al pub, o al bar. Scambiano quattro chiacchiere appena arrivati, poco più dei convenevoli. Ma una birra dopo l’altra iniziano a ridere sempre di più. A chiacchierare con più entusiasmo. A scambiare battute e alzare il volume della voce. Cliché? Abbastanza, in effetti. Ma secondo lo studio che ha elaborato questa conclusione, è esattamente quello che accade. Un team di psicologi ha osservato i comportamenti di 720 persone, di entrambi i sessi, in situazioni sociali, con o senza alcol.

Se il gruppo è composto da donne, i livelli di chiacchiere, risate, conversazioni sono alti anche durante la sobrietà. Mentre tra i maschi, la fase lucidità è piena di silenzi imbarazzanti. Che spariscono man mano che il livello alcolico sale. Secondo lo studio, si osserva con evidenza che le donne stringono tranquillamente legami da sobrie, mentre gli uomini hanno bisogno dell’’aiutino’ alcolico.

Perché agli uomini serve bere per socializzare?

Chi arriccia il naso di fronte ai cliché si prepari ad un altro comune stereotipo che da questo studio emergerebbe, sempre secondo il quotidiano britannico. Agli uomini è utile bere per socializzare perché l’alcol interagisce con la parte di cervello che si solito tiene sotto controllo le emozioni. Disinibendo quest’area cerebrale, ci si lascia andare più facilmente a connessioni emotive, sorrisi, empatia. Insomma si esprimono sentimenti ed emozioni. Cosa che gli uomini non sarebbero normalmente portati a fare.

Insomma gli uomini sarebbero inibiti perché si imbarazzano a dimostrare emozioni quando sono lucidi. A causa di una sorta di ‘codice maschio’ che non glielo permette. Quando l’alcol disattiva, o comunque rende meno controllata, l’area del cervello collegata ai sentimenti anche gli uomini cominciano a dimostrare simpatia, affetto. Amicizia, insomma. Non si imbarazzano a sorridere o a ricevere un sorriso.