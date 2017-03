Iniziate la settimana con la protezione di un bel trigono di Luna, almeno fino al pomeriggio di oggi. Il vantaggio è quello di poter disporre di un buon fiuto per le buone occasioni che la giornata vi offre. Non mancano le indispensabili energie per dare concretezza alle intenzioni

colore: Carta da Zucchero

Enya, Wild child