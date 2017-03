Detergenti fatti in casa per le pulizie di primavera

PERCHE’ SCEGLIERE DETERGENTI FATTI IN CASA

Scegliere detergenti fatti in casa per le pulizie presenta diversi vantaggi. In primo luogo, vi farà risparmiare parecchi soldini. I migliori prodotti per le pulizie disponibili in commercio possono essere infatti anche parecchio costosi. E le alternative low cost spesso non si rivelano per nulla efficaci. Ma soprattutto, i detergenti fatti in casa sono ecologici e naturali. Rispetterete allo stesso tempo l’ambiente e preserverete anche la vostra salute, non entrando in contatto con prodotti chimici.

DETERGENTI FATTI IN CASA PER OGNI ESIGENZA

Non avete più scuse: la stagione per dedicarsi alle celebri pulizie di primavera è arrivata. Il periodo è perfetto per rinfrescare ed igienizzare a fondo la nostra abitazione, nei vari ambienti. E non c’è nulla di meglio che farlo con prodotti naturali, ecosostenibili e magari anche low cost. Prodotti che probabilmente avete già negli scaffali, ma ancora non sapete che possono essere utilizzati in modo alternativo. E che possono rispondere a varie esigenze di pulizia.

LIMONE E ACETO PER I SOFFIONI DELLA DOCCIA

I soffioni della doccia, ma anche le bocchette dei lavandini, spesso si possono intasare con calcare e sporcizia. Anziché utilizzare i comuni anticalcare in commercio, spesso aggressivi per l’acciaio, vi proponiamo il seguente metodo. Prendere un sacchetto in plastica resistente. Riempitelo di acqua tiepida, aceto e limone. Legatelo intorno ai soffioni e alle bocchette, consentendo l’ammollo nella miscela. Lasciate agire per una ventina di minuti almeno e risciacquate con cura. Se lo sporco è ostinato, potete aiutarvi con uno spazzolino.

DETERGENTI FATTI IN CASA PER FORNO, BAGNO, CUCINA

Aceto, limone e bicarbonato danno vita ad una miscela ideale per pulire vari ambienti ed elementi. Dalla doccia ai sanitari, dal lavandino del bagno a quello della cucina, diventeranno brillanti ed igienizzati. Anche il forno può essere sgrassato e pulito con questa miscela, mentre per il microonde vi sveliamo un altro trucco. Mettete in una ciotola aceto, acqua calda e alcuni limoni tagliati. Inserite nel microonde alla massima potenza fino ad ebollizione. Il vapore generato igienizzerà tutta la superficie interna eliminando i cattivi odori. Basterà poi asciugare il vapore con un panno morbido per rimuovere anche eventuali macchie.