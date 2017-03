QualeScegliere 11. Bollitore (3%) QualeScegliere 10. Macchina da caffè automatica (3%) QualeScegliere 9. Robot da cucina multifunzione (3%) QualeScegliere 8. Fornetto elettrico (4%) QualeScegliere 7. Impastatrice (5%) QualeScegliere 6. Forno a microonde (6%) QualeScegliere 5. Macchina per il sottovuoto (7%) QualeScegliere 4. Macchina da caffè (8%) QualeScegliere 3. Macchina per il pane (9%) QualeScegliere 2. Centrifuga (10%) QualeScegliere 1. Estrattore di Succo (18%)

Gli italiani e gli elettrodomestici: cosa desideriamo? L’amore per la buona tavola è una qualità che distingue gli italiani in tutto il mondo. Negli ultimi anni sembra essere cresciuta nel nostro paese anche una vera passione, non solo per il buon cibo, ma per tutto quello che riguarda il “saper fare” in cucina. Basta pensare al grande successo di alcune trasmissioni TV o alla popolarità di chef diventati vere e proprie star.

Social-cuochi

Secondo una ricerca di Coldiretti, un italiano su tre posta sistematicamente foto di manicaretti sui propri canali social. Il 25% partecipa a community o blog di cucina. Il 53% dichiara di aver utilizzato il web per informarsi su prezzi, preparazioni e prodotti. QualeScegliere.it ha indagato la grande passione per il cibo in Italia con un punto di vista particolare. Sono stati infatti fotografati i principali trend e tracciati i ritratti degli italiani del nuovo millennio ai fornelli.

Italiani in cucina

Su un totale di 13 tipologie di prodotto e circa 5 milioni di pagine visitate su QualeScegliere.it, quasi l’80% degli utenti si è concentrato su una cerchia di 5 categorie. Queste sono Casa, Cucina, Beauty, Elettronica e Grandi Elettrodomestici. La cucina è al secondo posto, con una percentuale del 23%. La tendenza sembra essere quindi quella della cura di sé, a discapito di sport, informatica e “fai da te”. La cucina è infatti uno dei segreti per coccolare se stessi e gli altri. Analizzando i dati relativi alla sola categoria “Cucina” è stato possibile tracciare la classifica degli elettrodomestici più cliccati. Questo su un totale di 1.203.530 pagine visitate. Questa classifica e queste percentuali possono essere utili per tracciare un profilo attuale del consumatore digitale in cucina e valutarne i principali interessi.

Nelle foto che seguono vi mostriamo gli elettrodomestici che occupano le prime undici posizioni che emergono dallo studio.

