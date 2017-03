Rapporto Mondiale sulla Felicità: ecco i risultati

Felicità, la realizzazione di tutti i desideri. Lo stato d’animo positivo è diventato il protagonista di un Report annuale che viene pubblicato alle Nazioni Unite. Si tratta del World Happiness Report, il Rapporto Mondiale sulla Felicità. Uno studio che classifica 155 paesi in base al loro livello di felicità. Crescendo sempre di più l’interesse in materia, non è un caso che governi, organizzazioni e società civili utilizzino sempre più spesso gli indicatori della felicità per le loro decisioni.

RAPPORTO MONDIALE SULLA FELICITA’: LA NOVITA’ 2017

Quest’anno la relazione si pone all’attenzione con una novità. Ovvero l’analisi della felicità sul luogo di lavoro. E’ infatti importante comprendere il ruolo dell’occupazione che si svolge. Le persone trascorrono la maggior parte della vita al lavoro e la felicità differisce a seconda del tipo di lavoro. Le persone con un lavoro ben retribuito sono ovviamente più felici ma contano anche ben altri fattori. Come l’equilibrio vita-lavoro, la varietà del lavoro e il livello di autonomia.

Il Direttore del Sustainable Development Solutions Network afferma come il Rapporto Mondiale sulla Felicità continua ad attirare l’attenzione mondiale. Questo perché evidenza la necessità di creare una politica mirata per quello che riguarda il benessere delle persone. Ecco come pone solide fondamenta sociali per costruire una vita sana. Con la conseguenza che i leader mondiali devono essere responsabilizzati su questo.

I PAESI DOVE REGNA LA FELICITA’

Potrebbe stupire che al primo posto ci sia la Norvegia. A prescindere dalle sue indiscutibili bellezze ed attrazioni, in molti non riconoscono al paese un clima felice. Ma questo non le ha impedito di saltare tre posizioni rispetto all’anno scorso. Il resto della top ten vede susseguirsi Danimarca, Islanda, Svizzera, Finlandia, Paesi Bassi, Canada, Nuova Zelanda, Australia e Svezia. Gli Stati Uniti si classificano 14esimi, perdendo un posto dall’anno scorso.

Nonostante i recenti cali del prezzo del petrolio, di cui è ricca, la Norvegia ha comunque raggiunto il primo posto. Dimostrando ancora una volta che lo stare bene dipende più da altri fattori che dal reddito. Come quello di guardare più al futuro che al presente. Ideando obbiettivi condivisi e garantendo generosità e buona gestione. Ecco come salgono i livelli di fiducia reciproca che fanno della Norvegia il paese più felice del mondo. Il Rapporto Mondiale sulla Felicità 2017 esamina le tendenze nei dati che registrano come le persone valutano la loro vita su una scala che va da 0 a 10.