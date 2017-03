Test di intelligenza: 5 qualità che vi rendono geni

Test di intelligenza: sì lo sappiamo che ne avete provato un certo numero. E che vi siete fatti intrappolare in più di un gioco di logica, in un indovinello intrigante per misurare con voi stessi il livello di arguzia posseduto. Ma vi diamo una notizia: non c’è bisogno.

I segnali di intelligenza non si misurano nella capacità di calcolo, o nel risolvere un intricato problema di logica in pochi secondi. Sono altri. E riguardano più le abitudini che le competenze matematiche. Il sito My Domaine ha messo insieme 5 caratteristiche di intelligenza che non possono essere assolutamente falsate. Insomma, o le avete, oppure la rapidità di pensiero non vi appartiene.

Test di intelligenza: quali qualità vi rendono davvero scaltri?

Imparate dagli errori

Secondo alcuni psicologi le persone intelligenti imparerebbero dai proprio errori. Ovvero considererebbero eventuali fallimenti come punti dai quali ripartire. Possibilmente traendo un’importante lezione su di essi.

Leggete per piacere

Le persone che sono avide lettrici e naturalmente cercano conforto in un bel libro, sarebbero naturalmente più intelligenti. Un hobby come questo migliora infatti la memoria e al comunicazione.

Discutete civilmente con chiunque

Secondo lo studioso Travis Bradberry, autore del libro Emotional Intelligence 2.0, chi è in grado di discutere con convinzione, portando argomenti convincenti alle proprie tesi, sarebbe molto più intelligente della media.

Pensate prima di parlare

Le persone veramente intelligenti pensano prima di parlare e hanno il potere della riflessione. Quindi non aspettatevi da loro un fiume di parole poco ragionate, piuttosto una risposta pensata e strutturata.

Non vi importa del parere degli altri

Le persone intelligenti non considerano il parere di altre persone quando prendono alcune decisioni. Ascoltano loro stesse e si fidano del proprio intuito senza farsi condizionare dalle aspettative degli altri. E in questo modo, oltre all’intelligenza, ritrovano un certo e ampio livello di benessere.