Bastoncini cotonati dalle mille risorse e usi

Demonizzati dagli esperti per la pulizia delle orecchie, i bastoncini cotonati sono utili per tantissime altre cose

GLI USI INSOLITI DEI BASTONCINI COTONATI

Prodotti per la pulizia delle orecchie, i bastoncini cotonati sono stati demonizzati da moltissimi specialisti. I medici mettono in guardia dai danni che potrebbero provocare all’udito, sconsigliandone l’uso. Tuttavia, queste piccole bacchette dalla punta morbida, possono essere impiegate in mille altri modi. Eccovi allora una serie di consigli utili per gli usi alternativi di cotton fioc.

BASTONICINI COTONATI PER IL BEAUTY

I cotton fioc sono ottimi alleati per un make up perfetto. Possono essere utilizzati, ad esempio, per pulire eventuali sbavature di colore dagli occhi. Imbeviamo il batuffolo nello struccante e passiamolo sulla parte interessata. Potremo fare piccole correzioni e ritocchi senza dover pulire tutto il trucco. Oltre alla pulizia del make up, sono un valido ausilio anche per l’applicazione delle ciglia finte. Per finire, possono valorizzare il nostro mascara. Con la punta in cotone applichiamo una cipria in polvere sulle ciglia prima del mascara. L’effetto sarà sorprendente: ciglia molto più folte e voluminose!

COTTON FIOC PER LA PULIZIA E L’IGIENE

I bastoncini cotonati sono perfetti per pulire ed igienizzare piccole zone del corpo. Tra le dita dei piedini dei bambini, ad esempio, si annida spesso sporcizia difficile da rimuovere. Con i bastoncini sarà molto semplice pulirla al meglio. Anche disinfettare e tenere pulita la ferita di un piercing appena fatto sarà molto più agevole con i cotton fioc. Imbevendo il cotone nel disinfettante e pulendo delicatamente la lesione.

BASTONCINI COTONATI PER LA PULIZIA DEGLI OGGETTI

Grazie ai bastoncini di cotone, si possono pulire facilmente piccole aree degli oggetti altrimenti difficili da raggiungere. Ad esempio fra un tasto e l’altro della tastiera, oppure gli auricolari o, ancora, gli occhiali da sole e da vista. Arriverete facilmente a pulire sotto i naselli, intorno alle viti, tra il vetro e le lenti stesse. Per occhiali sempre puliti e splendenti!