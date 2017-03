Gigi Hadid: scoppia l’amore per Stuart Weitzman

A 21 anni è una delle regine delle passerelle. Il suo nome è Jelena Noura ma per tutti è semplicemente Gigi Hadid. Capelli biondi, un fisico mozzafiato e 1,78 centimetri di altezza: queste le carte vincenti che hanno portato la giovane top model a divenire una diva del fashion system. La bellezza è di famiglia. Proprio così. I suoi lineamenti sono frutto di un mix multiculturale: suo padre Mohamed è palestinese mentre la madre, l’ex modella Yolanda Foster, è di origini olandesi.

Gigi Hadid, la nuova musa degli stilisti

La sua carriera, nonostante abbia iniziato la scalata al successo solo da qualche anno, l’ha portata a grandi traguardi. Si va dalle copertine di Sports Illustrated Swimsuit Issue al Calendario Pirelli senza dimenticare la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show etc.

La sua bellezza è diversa. Il suo fisico rende giustizia alla femminilità. Gigi ha tutte le curve al punto giusto. La sua tonicità è fuori discussione così come lo stile. Nel maggio 2016, infatti, ha vinto gli MTV Award nella categoria “Best Look”. Non c’è che dire, è davvero una it girl.

Look sporty-chic

Il suo look quotidiano è decisamente sporty-chic. La bella biondina ama la comodità e, in occasione delle uscite metropolitane, che sia sola o in compagnia della sua dolce metà, il cantante Zayn Malik, ama indossare jeans, leggings, giacche da biker, bomber mentre ai piedi predilige sneakers e stivali. Ebbene sì, che siano alti o bassi, quest’ultimi sono la sua passione. Gigi va pazza soprattutto per i cuissard e li usa per impreziosire innumerevoli outfit. A dimostrarlo sono le mise che si possono ammirare nei suoi innumerevoli post su Instagram.

Stivali Stuart Weitzman: that’s amore

Lo scorso gennaio 2016 Gigi è diventata testimonial di Stuart Weitzman, un brand americano che ama follemente come dimostra il suo recente outfit total white. Se per la parte sopra ha preferito la morbidezza di un maglione alla dolce vita, la sua femminilità e sensualità viene esaltata dal generoso spacco della gonna che lascia intravedere le sue bellissime e lunghissime gambe.

Ciliegina sulla torta gli stivali al ginocchio Scrunchy, un modello a punta reso comodo dal tacco spesso. A rientrare nelle sue grazie anche modelli come lo stivaletto nero in raso stretch Clinger che, ancora una volta, abbina a un long dress.

Un altro outfit vincente quello che vede Gigi vestita con un semplice vestitino corto e uno stivale in camoscio grigio sopra il ginocchio Tieland. Le sue gambe sono sempre in primo piano.

Altra mise quella in cui, immortalata insieme alla sua dolce metà, indossa uno chemisier quadrettato di Adam Selman e loro, gli stivali sopra il ginocchio firmati Tony Bianco.