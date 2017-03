La forma del rossetto rivela la tua personalità

Tutto quello che facciamo, ogni gesto, ogni comportamento, ogni postura, indica qualcosa della nostra personalità. L’interpretazione di questi modi di fare non è una scienza esatta, ma a volte è divertente notare se ci sono delle corrispondenze reali. Per esempio, hai mai pensato che anche la forma del rossetto può dire qualcosa di te? Il modo in cui consumi il rossetto è un piccolo indice di personalità. Come d’altronde la scelta del suo colore.

Come lo consumi? La forma del rossetto svela la personalità

Abbiamo fatto una ‘raccolta’ dei test che ci sono online. Affidandoci soprattutto allo schema pubblicato dal make-up artist delle star Mario Dedivanovic. Ribadiamo, nessuna scienza, ma un simpatico, piccolo test.

Se la forma del rossetto man mano che lo usi diventa piatta, sei probabilmente una persona molto franca. Un’ottima amica, perché diretta e sincera. Se invece il tuo lipstick mantiene la stessa forma di quando lo hai acquistato, sei con buona probabilità una persona equilibrata. Ma anche un pizzico conformista e con una particolare attenzione alle ‘regole’. La punta del rossetto evidentemente consumata in diagonale, indica una personalità ambiziosa, e allo stesso tempo grintosa, sicura di sé.

La stessa punta può essere però incurvata: se la forma del rossetto è questa, sei aperta, entusiasta, creativa. Energica e socievole, brilli di luce tua e non ti fai problemi ad uscire dagli schemi. La punta arrotondata del lipstick può indicare invece una personalità molto generosa, amabile, morbida. Affidabile e accogliente, sei una persona calma e rassicurante.

Se consumi il rossetto facendolo diventare appuntito significa che sei una persona energica, che va dritta allo scopo, capace di tirare dritta per la sua strada finché l’obbiettivo non è stato raggiunto. E infine, se la forma del rossetto è la più particolare, ovvero con punta concava al centro, sei probabilmente una persona romantica e sognatrice. Ma anche piuttosto complessa.