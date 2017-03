Pantone docet: i gel unghie che fanno tendenza

Pantone docet. E non solo per quel che concerne il fantastico mondo dell’abbigliamento o dell’arredo. Con l’arrivo della bella stagione anche la sfera del beauty merita le dovute attenzioni. Mani e piedi sono in primo piano ergo le unghie devono essere curate e perché no, anche vestite d’allegria.

Lunga vita al colore. Quali quelli di tendenza? Ovviamente parliamo delle 10 tonalità che, come tradizione vuole, Pantone (nota azienda statunitense) etichetta come must di stagione. Per la Primavera/Estate 2017 c’è solo l’imbarazzo della scelta perché la palette è ricca di tinte vivaci. Stando a quanto riporta il noto femminile Donna Moderna, oltre allo smalto anche il gel deve allinearsi ai trend del momento. No al classico french, bisogna osare qualcosa di nuovo e perché no, magari di azzardato.

Pantone docet: i 10 colori che fanno tendenza

Chi ama i colori del cielo, c’è il Niagara – 17-4123, un blu denim o ancora, più intenso, il Lapis Blue 19-4045 TCX che, come lascia intendere il nome, molto ricorda la bellissima pietra lapislazzuli. Non è da meno l’Island Paradise – 14-4620, una sfumatura sospesa tra l’azzurro e il verde che fa venire voglia di buttarsi nelle acque del celestiale mare di qualche isola paradisiaca.

A gridare libertà è Primrose Yellow – 13-0755, un giallo brillante che rimanda a bei prati in fiore diffondendo una dose di contagiosa energia. A fare venire voglia di primavera è anche il Greenery – 15-0343, la rivelazione dell’anno, un verde brillante carico di brio. Ancora verde con Pantone Kale 18-0107 TCX, perfetto per chi ama il camouflage perché molto ricorda le sfumature militari.

Unghie in versione primaverile

Le più romantiche e passionali troveranno un valido alleato nel Flame – PANTONE 17-1462. E’ un caldo rosso-arancio che, una volta applicato sulle unghie, con la sua brillantezza, risulta essere decisamente irresistibile. E’ in grado di infiammare ogni outfit. Non è da meno il rosa Pale Dogwood – 13-1404, un must per tutte coloro che amano esternare, discretamente, la propria femminilità. Parliamo di un tono pallido mentre, decisamente più forte, quasi tendente al fucsia, il Pink Yarrow – 17-2034.

Chi vuole mantenere un low profile, Pantone Hazelnut 14-1315 TCX è perfetto. Questo colore, così neutro, è delicatissimo, perfetto per vestire le proprie mani di eleganza, senza esagerare.