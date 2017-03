Porno su mobile: lo scelgono soprattutto le donne

Per guardare i siti per adulti gli uomini preferiscono il computer. Le donne i device mobili

Che le donne siano diventate consumatrici di pornografia è ormai un dato assodato da mille statistiche. Il survey annuale condotto da Pornhub (fonte), che l’anno scorso ha rivelato cosa cercano le donne, quest’anno ha evidenziato su quali supporti tecnologici fanno affidamento. Ebbene, il porno su mobile è la prima scelta per le donne. Smartphone in primis, seguiti da tablet. Mentre gli uomini continuano a preferire il computer.

Le donne preferiscono guardare il porno su mobile devices

Secondo il sito che funge da hub per il mondo della pornografia online, ben l’80% delle sue utenti accede da device mobile. In particolare, il 71% del traffico viene dagli smartphone, e il 9% dai tablet. Questo significa che le donne raramente scelgono di visitare siti di intrattenimento per adulti dal computer. Al contrario degli uomini che, sebbene utilizzino comunque lo smartphone, continuano a navigare il mondo per adulti dal desktop del computer.

Secondo il report 2017 gli utenti di Pornhub sono al 26% donne. E non sorprende che coloro che scelgono di guardare porno su mobile sono principalmente millennials, ovvero donne dai 18 ai 34 anni. Più avanza l’età, più è probabile che usino tablet o computer. E lo stesso vale per gli uomini. Porno e tecnologia mobile sono la scelta che fa il 91% delle utenti sudafricane. L’86% delle utenti britanniche. E l’86% delle utenti statunitensi, pakistane e indiane. Per quanto riguarda l’Italia, porno e mobile vanno a braccetto nel 72% dei casi.

Perché?

Il rapporto pubblicato non rivela le ragioni di questa scelta. Ma è facile immaginare che sia una questione di privacy. Non dal punto di vista della sicurezza informatica, ma per la minore condivisione che si fa dei dispositivi mobili (smarthone in primis) rispetto ai computer. E’ più facile infatti che qualcuno in casa o in famiglia usi lo stesso computer, ma raro, se non impossibile, che usi lo stesso telefono. Questa è la nostra idea, voi cosa ne pensate?