Pinterest Cate Blanchett Pinterest Charlize Theron LaPresse Solange Knowles LaPresse Willow Smith LaPresse Grace Jones LaPresse Demi Moore LaPresse Jessie J LaPresse Natalie Portman LaPresse Amber Rose LaPresse Kristen Stewart LaPresse Angelina Jolie LaPresse Lupita Nyong'o

Le star che si sono rasate i capelli

Star dai capelli rasati? Potrà sembrarvi strano, ma in molte hanno adottato questa ‘pettinatura’. Chi per motivi lavorativi, chi per comodità e chi per veri e propri colpi di testa. E se pensate che arrivare a tanto sia scelta di poche, vi sbagliate. Nel passato celeb tostissime come Cate Blanchett e Demi Moore, Charlize Theron e Natalie Portman, hanno detto addio alle loro chiome brillanti a favore di look militareschi ma altrettanto sexy. Scoprite quali altre hanno fatto questa scelta scorrendo le foto che seguono.

Fonte: Cosmopolitan e Marie Claire

