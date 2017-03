Zaino 2.0: per l’uomo urbano e tecnologico

La fase 2.0 degli zaini e delle sacche è nel pieno del suo divenire. Ormai lontani i tempi del minimalismo, dell’uso monotematico – scuola o sport – questo genere di accessorio sta diventando un insostituibile compagno di giornata. Trasporta in modo pratico il necessaire nel corso degli spostamenti urbani, in qualsiasi modalità vengano effettuati. E appaga anche l’aspetto estetico, puntando su un design moderno e ricercato. Funzionale per il lavoro o per il tempo libero zaino e sacca rappresentano il proprio modo di vivere la quotidianità. Riduttivo pensarli solo come accessori da trasporto. Meglio considerarli come un collegamento ad un mondo di riferimento. Quello più sportivo e performante immaginato da Momodesign. Oppure quello più tecnologico e sognatore di Moleskine.

Momodesign e lo zaino attivo

Momodesign ha pensato all’uomo che vive una quotidianità molto attiva, che gira attorno al mondo delle due ruote. Il nuovo backpack realizzato dall’azienda milanese – specializzata nella progettazione di accessori lifestyle – è il risultato di una contaminazione tra stile e tecnologia, in perfetta linea con la filosofia dei suoi designers. Lo zaino 2.0 è stato pensato per portarsi dietro ciò di cui abbiamo bisogno nel corso della giornata, casco incluso. Momodesign ha previsto una cerniera “fast escape” per assicurarlo in modo istantaneo nel retro dello zaino ed estrarlo con la stessa rapidità. Lo zaino è realizzato in tessuto nylon “carbon fiber effect” che garantisce una tenuta antivento e antipioggia. Per cui il PC o il tablet, che possono essere alloggiati in specifici scomparti, rimarranno isolati a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Il prezzo dello zaino è di 179 €.

Zaino 2.0 secondo Moleskine

Il mondo Moleskine allarga la sua collezione dedicata ai viaggi e tutto ciò che riguarda il movimento con una nuova collezione di borse chiamata ID. ID come identità, dello stesso marchio e della personalità di chi lo sceglie. Il richiamo agli elementi iconici di Moleskine – angoli arrotondati ed elastico di chiusura – rappresentano il punto di contatto di un universo che culmina con l’uomo. Che può affrontare la vita quotidiana in modo pratico, con un accessorio che massimizza l’organizzazione senza sacrificare lo stile. I device digitali, i taccuini, le penne il portafogli, sono sempre a portata di mano, comodi da estrarre e riporre. Occhio anche alla sicurezza, grazie alla banda elastica, alle cerniere e al bottone magnetico che chiude la copertura esterna. Sono otto i modelli della collezione ID, disponibili in quattro colorazioni, due misure, alcuni con sviluppo orizzontale e altri verticale. Prezzi a partire da 79 €.