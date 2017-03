Corone di fiori sui capelli per la primavera/estate

CORONE DI FIORI, ROMANTICHE E SEXY

Con l’arrivo della primavera torna la voglia di osare e le corone di fiori si confermano un accessorio must di stagione. L’usanza di impreziosire le acconciature con i fiori è antichissima e nota già alle antiche matrone romane. Dal medioevo al rinascimento, passando per le spiagge caraibiche, questa decorazione è arrivata fino ai giorni nostri. Più forte e affascinante che mai, in diverse occasioni.

COME E QUANDO PORTARE LE CORONE DI FIORI

Raffinata, delicata ed elegante: la corona di fiori delle spose. Un accessorio rivalutato negli ultimi anni dalle spose romantiche e amanti dello stile bucolico e shabby chic. Ma non occorre organizzare un matrimonio per poter indossare questo accessorio. Dallo stile bohemien a quello esotico, dal sexy romanticismo alla colazione sull’erba, fino alla moda hippie… ognuno può personalizzare il suo look con il flower power. In ogni occasione, poiché le corone siano realizzate con grazia e stile.

CAPELLI IN FIORE

Acquistabili anche con un budget molto ridotto a disposizione, le corone di fiori sono un accessorio easy e di grande effetto. Possono anche essere realizzate con il fai-da-te, con un po’ di manualità e creatività. Innanzi tutto bisogna scegliere se desideriamo impreziosire la nostra mise con una coroncina di fiori freschi o finti. Nel primo caso, la nostra decorazione sarà sicuramente meravigliosa, ma dall’inevitabile breve durata. Nel secondo caso si tratta di un accessorio da riutilizzare in più occasioni.

COME REALIZZARE CORONE DI FIORI FAI-DA-TE

La coroncina ha bisogno di una base che può essere semirigida oppure no. Nel primo caso utilizzeremo un fil di ferro, nel secondo un filo o nastro. In entrambe le alternative ci tornerà utile il filo sottile che usano i fioristi per creare la composizione. Le regole basilari da tenere a mente sono due. I fiori vanno sempre rivolti verso l’esterno. Bisogna utilizzare piccoli fiorellini o elementi di riempimento oltre a quelli principali. La coroncina può essere plasmata a nostro piacimento. Con fiori tutto intorno o solo in parte. E’ molto comodo chiudere la coroncina con un nastro, che ci consentirà di regolarla al meglio.