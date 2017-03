Emma Watson come Belle, una principessa delle favole

C’era una volta una bella principessa: il suo nome è Emma Watson. La nota attrice, dopo essersi misurata con Hermione nella saga di Harry Potter o con i furti di Nicki in “Bling Ring”, si è cambiata d’abito. Ha interpretato Belle nel live action “La Bella e la Bestia” uscito lo scorso 16 marzo 2017 al cinema.

Emma Watson, una principessa dell’era moderna

La giovane attrice britannica sa come farsi notare. Tanto sul set quanto sul red carpet. In occasione di una lettura per bambini tenutasi al New York Film Society for Kids al Lincoln Center’s Francesca Beale Theatre, la Watson (da sempre una grande appassionati di libri) ha sfoggiato un abito giallo in organza. Una mise così principesca non poteva che ricordare quella indossata dalla protagonista nella pellicola di Bill Condon. Non un costume di scena ma un vestito personalizzato creato ad hoc per lei da Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo della Maison Dior. “Ho parlato con Emma e abbiamo deciso insieme cosa fare” – ha rivelato la Chiuri.

La moda? Rigorosamente ecologica

Il vestito è rigorosamente eco-sostenibile. La Watson non tradisce mai il suo animo green. “E’ stata una richiesta speciale di Emma Watson che desiderava un tessuto Eco-Age” – hanno detto gli addetti ai lavori che, nel laboratorio parigino della maison, hanno dato vita a un abito da sogno. La sua semplicità lo rende estremamente elegante. Nella parte superiore ha una sorta di collo a cappuccio tagliato di sbieco. Sul retro, invece, il volume è maggiore.

Long dress come chiave di successo

Il lungo piace ad Emma Watson. Lo dimostrano i red carpet in cui, per la presentazione della pellicola “La Bella e la Bestia“, ha prediletto abiti scenografici. A New York ha sfoggiato un sensuale long dress firmato Givenchy. A Shangai ha preferito puntare su tonalità chiare e luminose con un abito ricco di dettagli firmato Elie Saab Couture. Non in ultimo, in Inghilterra, l’attrice ha sfoggiato una mise di Emilia Wickstead. Un abito con strascico degno di una principessa dei tempi moderni.