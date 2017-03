Maglia da donna: il passe-partout della primavera

Semplice, nella sua leggerezza, portabilità, nel suo essere consona ad ogni occasione. Ma non per questo banale, anzi. La maglia da donna è un passe-partout durante la bella stagione. In quanto a praticità nessuno la batte, come comfort nemmeno, e, per quanto riguarda lo stile, la scelta è semplicemente infinita. Ecco alcune nuove proposte per la maglieria femminile della primavera estate 2017.

Semplicità: l’arma vincente della maglia da donna

Jadea propone una collezione di maglie per la bella stagione la cui parola chiave è ‘semplicità’. E sceglie una edizione ‘flash’ adatta ai primi giorni di primavera. In pole position, una t-shirt singolare, della serie Cotone Bucato. Come suggerisce il nome infatti, la maglia a maniche corte è bucherellata, ma grazie al pattern sottile e delicati dei fori, nient’affatto rivelatrice. Disponibile in nero, bianco, e in 100% cotone. E’ il tema del mare e dell’estate invece a venire ripreso dalla serie Sublimatico. Maglia a maniche molto corte e asimmetriche. Infine, una t-shirt con scollo a V della serie Viscosa Fiammata, disponibile in blu o grigio. Super-raffinata nella sua semplicità, si può abbinare agli shorts come ad una gonna a tubino con blazer.

Leggerezza e freschezza

La collezione estiva di Wolford propone tantissimi modelli di maglia da donna, il cui leit motiv è leggerezza. Materiali fini, colori freschi, tessuti che scivolano sul corpo e silhouette femminili. Per le serate ancora fresche di primavera, arrivano i capi Cool Wool: lana d’estate, ovvero lana Merino ed elastan mixati per coprire pur garantendo un effetto fresco sulla pelle. Particolare effetto scenico per Marble, linea di capi in viscosa che sorprendono grazie alle onde effetto ‘marmoreo’. Quasi una scultura (morbidissima) da indossare.

Leggerissimi, ma con silhouette asimmetriche caratterizzate da linee decise, i capi della linea Kim. Taglio super clean, colori delicati e femminili come il rosé, oppure un classici nero e bianco, per essere perfette in qualsiasi situazione. Maglia leggera per un filato speciale utilizzato nella linea Wool Air. Una fibra di lana con nucleo in materia sintetica, per dare vita ad un tessuto che sulla pelle produce un effetto naturale, soffice e allo stesso tempo arioso. Per quanto riguarda il knitwear, Net Lace è la proposta che gioca con l’effetto rete utilizzato in modo da creare decorazioni e pattern geometrici, contemporanei e scultorei.