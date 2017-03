Luna e Marte dissonanti tenderanno a rendere meno disponibili le energie fisiche e decisionali, oggi offuscate da dubbi di vario genere. L’ideale sarebbe potersi defilare e ricaricare le batterie, ognuno come preferisce. Di certo il vostro fascino non conosce battute d’arresto, anzi, è in netto aumento

colore: Nero

Body/Head, Abstract